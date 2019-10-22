Чубайс назвал уровень российской экономики мечтой для других стран

В российской экономике немало достижений, о которых другие страны могли бы только мечтать. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на полях форума «Открытые инновации», сообщает «Вести Экономика».

По его словам, у России один из лучших показателей в мире по долгу — только 12 процентов ВВП, также имеются бюджетный профицит и стабфонд, низкая — ниже четырех процентов — инфляция.

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«Крайне устойчивая и высокопрофессиональная политика Центробанка, бюджетная политика — и то, и другое является самым высокопрофессиональным и самым успешным за последние 28 лет», — подчеркнул глава «Роснано».

В то же время он оговорился, что есть другие факторы, нивелирующие положительные результаты. Какие именно факторы имеются в виду, Чубайс не уточнил.

В сентябре на Московском финансовом форуме Чубайс назвал главной причиной проблем в экономике нажатую педаль «правоохранительного тормоза». По его мнению, нынешний рост ВВП, который немного превышает один процент, можно сравнить с отсутствием роста.

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