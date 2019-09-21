Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве летом 2019 года. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России. Глава «Роснано» отметил, что вопрос об эмиграции — непростой для каждого специалиста. «Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история», — сказал он.

Чубайс привел в пример историю двух советских ученых — экономиста Николая Кондратьева и его друга, социолога Питирима Сорокина. Кондратьев отговаривал Сорокина от эмиграции, однако в итоге его самого расстреляли. Сорокин же стал одним из основоположников основных теорий социологии.

В июле и августе 2019 года в Москве проходили акции протеста, в том числе несанкционированные, в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. После митингов было задержано более тысячи активистов, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.

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