Дети российских полицейских раскрыли подробности работы своих отцов

Дети сотрудников МВД и Нацгвардии рассказали, как они относятся к своим отцам, и поделились подробностями их работы. Их монологи опубликовало издание «Медиазона».

По мнению 17-летнего Никиты — сына следователя с 20-летним стажем — быть полицейским и при этом человеком высоких моральных принципов довольно сложно. Он рассказал, что в 1990-е годы, когда его отец выбирал, куда пойти, работа в органах виделась ему как защита государства. Молодой человек отмечает, что методы следователей жестоки, однако, когда вина кого-либо уже доказана по всем пунктам и осталось только выбить одно «да», иначе никак. При этом, по словам Никиты, он не стал бы где-то рассказывать, что его отец полицейский. «Не все поймут, что в 90-е это слово значило одно, а сейчас — другое», — сказал он. Собеседник издания поделился, что собирается поступать на юридический факультет и работать с законом «в другой форме, нежели отец: пытаться защищать, а не доказывать чью-то вину».

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Дочь начальника изолятора предварительного задержания в одном из подмосковных городов 23-летняя Александра Аксенова рассказала, что дома ей часто приходилось терпеть «уроки патриотизма». По ее словам, первый такой «урок» преподали, когда ей было пять лет: отец выпил и вопреки запретам матери включил кассету с казнью русского солдата моджахедами. «Включил и повторял: "Смотри, это твои враги, смотри, ты должна их ненавидеть, потому что они против нас"», — поделилась девушка. Аксенова рассказала, что перестала общаться с родителями, когда уехала на Украину, чтобы поддержать протесты (массовые общественно-политические акции на юго-востоке Украины в 2014 году — прим. «Ленты.ру»). «Я стала для них "предательницей Родины"», — добавила она. По словам девушки, она не знает, совершал ли отец что-то незаконное, но помнит совместные походы на рынок, где у отца были знакомые, которые отдавали ему товар почти даром.

28-летний сын начальника уголовного розыска Максим Филатов поделился, что отец брал его в свои рабочие поездки на рынок, в ходе которых они заполняли машину продуктами. «Когда я подрос, то понял, что это были за поездки, — отец там крышевал кого-то, и в благодарность эти люди раз в неделю набивали нам багажник мясом и фруктами», — рассказал он. По словам Филатова, когда у отца заканчивались деньги, он ездил в район, где живут цыгане, и возвращался оттуда с деньгами. Молодой человек два года проработал в группе быстрого реагирования, чтобы узнать, на что его отец потратил всю жизнь и здоровье. «Я ушел, когда понял, что мусоров не просто так называют мусорами. Для них бумажная отчетность важнее, чем человеческая жизнь», — рассказал Филатов.

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