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Российских полицейских заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней

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На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции, подозреваемых в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям. Об этом в понедельник, 26 августа, старший помощник руководителя управления СКР по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова сообщила ТАСС.

Им вменяется часть 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

В ГУ МВД России по региону агентству рассказали, что по факту произошедшего проводится служебная проверка. В настоящее время полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Тот же вопрос решается в отношении их непосредственных руководителей. Кроме того, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.

По данным источника в экстренных службах региона, инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево, расположенном под Анапой. Там сотрудники правоохрательных органов надругались над несовершеннолетней волейболисткой из спортивно-оздоровительного комплекса.

В самом учреждении уточнили, что девушка выступала за команду Московской области в финале соревнований России по пляжному волейболу.

По данным РИА Новости, ранее в одном из местных пабликов появилось сообщение о случившемся. Якобы полицейские застали на пляже девушку и молодого человека, которого затем отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, вынудив отдаться им.

23 августа стало известно, что в Екатеринбурге суд заключил под стражу двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, и отпустил третьего под домашний арест. По версии следствия, вечером 18 августа они задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где и совершили преступление.

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