Российские полицейские изнасиловали девушку в служебном автомобиле

В Екатеринбурге двух полицейских полка патрульно-постовой службы городского управления МВД задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней девушки. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Znak.com.

По версии следствия, вечером 18 августа полицейские полка ППСП городского УМВД Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин задержали девушку, выходившую из сауны, усадили в служебный автомобиль и изнасиловали. Пострадавшая оказалась гражданкой Казахстана, в сауне она, по данным источника издания, оказывала интимные услуги.

После этого полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности управления МВД по Свердловской области. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия») УК РФ. В четверг суд изберет им меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разыскивают бывшего следователя Александра Сатлаева, отсидевшего в колонии за серию изнасилований и вновь напавшего на женщину. На этот раз он изнасиловал в подъезде жительницу Барнаула и скрылся с места преступления.

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