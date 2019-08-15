Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат одного из фигурантов дела Рустам Ибрагимов.

По его словам, в ходе процесса, проходящего в Кировском суде Уфы, потерпевшая заявила гражданский иск к обвиняемым. Ранее сообщалось, что девушка намеревалась потребовать компенсацию морального ущерба в размере 30 миллионов рублей. Пострадавшая — 23-летняя дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.

Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме в связи с тем, что преступление касается половой неприкосновенности.

На заседании прошел допрос дознавательницы. Защитник отметил, что ее показания «отличаются от того, что было на стадии следствия».

29 июля адвокат одного из фигурантов сообщил об отсутствии в деле экспертиз, подтверждающих присутствие биологических следов обвиняемых. При этом представитель СКР по Башкирии Евгений Каневский заявлял, что несмотря на отрицание бывшими полицейскими вины их алиби были опровергнуты следственно-оперативным путем, а причастность к преступлению установлена, в том числе и по результатам полученных экспертиз.

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В изнасиловании дознавательницы обвиняются 51-летний полковник полиции Эдуард Матвеев — бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, 34-летний подполковник полиции Павел Яромчук — бывший начальник отдела по вопросам миграции этого же подразделения, а также 50-летний полковник полиции Салават Галиев — бывший начальник отделения полиции по Карамаскалинскому району республики.

О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года, когда девушка обратилась в полицию.

По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали.

Офицеров сразу же арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.

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