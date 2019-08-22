Следователь-насильник досрочно вышел из колонии и вновь напал на женщину

В Алтайском крае разыскивают бывшего следователя Александра Сатлаева, отсидевшего в колонии за серию изнасилований и вновь напавшего на женщину. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

По информации издания, бывшего сотрудника Следственного комитета объявили в розыск по обвинению в изнасиловании женщины в подъезде дома в Барнауле. До этого он четыре года отсидел в колонии за аналогичные преступления и в марте освободился условно-досрочно.

Сатлаева задержали в 2013 году, когда он еще был следователем. Его заподозрили в нападении на женщин на улицах города — мужчина подкрадывался к ним в безлюдных местах в темное время суток, насиловал, а затем убегал с места происшествия. После этого он сам расследовал свои же преступления и даже уговорил одну из потерпевших забрать заявление.

Суд признал Сатлаева виновным в четырех изнасилованиях и четырех покушениях на них и приговорил к шести годам колонии, штрафу и выплате потерпевшим компенсаций — по 250 тысяч рублей каждой. В 2015 году его отправили в колонию, но уже четыре года спустя выпустили досрочно.

Как отмечает СМИ, в те годы скандал в региональном управлении Следственного комитета привел к отстранению от должности главы управления, его заместителя и руководителя следователя-насильника. Отец осужденного, который был председателем одного из районных судов в Алтайском крае, подал в отставку.

Ранее в августе в Удмуртии избежавший смертной казни и досрочно вышедший из колонии убийца изнасиловал семилетнюю девочку. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

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