Россиянка десять лет молчала о расправе родителей над ее бабушкой

Подмосковные следователи раскрыли убийство 53-летней женщины, совершенное в апреле 2009 года. О случившемся рассказала внучка погибшей, которая стала свидетельницей преступления. Об этом в среду, 14 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, убийство было совершено десять лет назад в селе Михалево (Воскресенский район). Потерпевшая поссорилась с дочерью и зятем, и они убили ее на глазах у 16-летней дочери.

Тело убитой супруги сожгли на придомовой территории, останки вывезли на местное кладбище и захоронили. Месяц спустя подозреваемые обратились в правоохранительные органы и заявили о бесследном исчезновении потерпевшей, которая якобы уехала в гости к подруге в Москву и не вернулась.

В октябре 2018 года в региональном управлении СКР состоялось заседание рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет, на котором по факту исчезновения женщины возбудили уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ.

В ходе оперативно-следственных мероприятий удалось установить прямого очевидца преступления — внучку погибшей. Она сообщила следователям о том, что ее родители причастны к преступлению.

Подозреваемых задержали следователи подмосковного управления СКР, сотрудники Управления уголовного розыска (УУР) по Московской области и бойцы СОБР «Булат» Росгвардии. Отец свидетельницы уже дал признательные показания и указал место захоронения останков погибшей. Его супруга отрицает причастность к убийству.

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