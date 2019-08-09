Скрывавшийся 20 лет от Интерпола преступник задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержали гражданина Польши, находившегося в международном розыске. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным издания «Форпост Северо-Запад», мужчина скрывался от правоохранительных органов около 20 лет.

В конце 1990-х годов его разыскивали сразу за несколько преступлений, совершенных на родине.

В 2018 году окружной суд польского города Люблин признал его виновными в избиении человека, разбое, вымогательстве, незаконном лишении свободы, организации незаконного пересечения границы и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Поймать 45-летнего мужчину удалось лишь спустя почти два года. В настоящее время правоохранительные органы Польши проинформированы о его задержании.

7 августа сообщалось, что в Иркутской области суд вынес приговор жительнице Братска, принявшей участие в убийстве мужа и скрывавшейся около 15 лет.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!