Многодетная россиянка убила мужа и пустилась в бега на 15 лет

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В Иркутской области суд вынес приговор жительнице Братска, принявшей участие в убийстве мужа и скрывавшейся около 15 лет. Об этом в среду, 7 августа, сообщает «Комсомольская правда».

В пресс-службе областного суда изданию рассказали, что 60-летняя женщина будет отбывать наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, весной 2003 года она наняла знакомого и пообещала заплатить 75 тысяч рублей за убийство мужа, с которым имела четверых общих детей. Мотивом якобы послужили постоянные избиения с его стороны.

Получив ключи от квартиры, исполнитель пришел туда и зарезал главу семьи. Женщина добила его ножом, ударив в шею и грудь.

Вскоре сообщников задержали и отправили в СИЗО. Сам убийца, который рассказал, что заказчицей преступления является жена погибшего, был приговорен к тюремному сроку. Женщине же было решено не продлевать срок ареста и освободить из-под стражи.

Через несколько дней она уехала из города. Заказчица преступления 15 лет скрывалась по фальшивому паспорту, изменив имя и фамилию, а также уменьшив возраст на 4 года. Некоторое время подозреваемая находилась в Красноярске и других городах на съемных квартирах, при этом она числилась в розыске.

Внимание сотрудников правоохранительных органов женщина привлекла постоянными переездами, поскольку везде предоставляла копию паспорта, а не сам документ. В том числе и в больнице, когда рожала пятого ребенка от нового сожителя. В 2018 году ее задержали в Чите.

2 августа сообщалось, что в Забайкальском крае арестовали местного жителя, 13 лет скрывавшегося в лесу после убийства своей подруги.

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