Российский убийца 13 лет прожил в лесу

В Забайкальском крае арестовали местного жителя, 13 лет скрывавшегося в лесу после убийства своей подруги. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
По версии следствия, мужчина совершил убийство еще в июне 2006 года. Он находился в городе Могоча, распивал спиртное со своей знакомой, и ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран. Напавший на нее попытался расправиться еще с одной знакомой, но той удалось убежать.
После этого убийца скрылся в лесу, в 12 километрах от поселка Ксеньевская Могочинского района. Там он построил себе зимовье и прожил 13 лет, пока его местонахождение не вычислили сотрудники полиции.
В июне в Подмосковье задержали женщину, которая 17 лет скрывалась от полиции из-за трех доз опия. Наркотики она продала еще в 2002 году в Ставропольском крае, после этого меняла место жительства в разных регионах страны и представлялась чужими именами.