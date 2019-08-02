Российский убийца 13 лет прожил в лесу

В Забайкальском крае арестовали местного жителя, 13 лет скрывавшегося в лесу после убийства своей подруги. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По версии следствия, мужчина совершил убийство еще в июне 2006 года. Он находился в городе Могоча, распивал спиртное со своей знакомой, и ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран. Напавший на нее попытался расправиться еще с одной знакомой, но той удалось убежать.

После этого убийца скрылся в лесу, в 12 километрах от поселка Ксеньевская Могочинского района. Там он построил себе зимовье и прожил 13 лет, пока его местонахождение не вычислили сотрудники полиции.

В июне в Подмосковье задержали женщину, которая 17 лет скрывалась от полиции из-за трех доз опия. Наркотики она продала еще в 2002 году в Ставропольском крае, после этого меняла место жительства в разных регионах страны и представлялась чужими именами.

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