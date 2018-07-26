Белорус сбежал от кредита и милиции в лес и прожил в шалаше два года

Правоохранительные органы Белоруссии задержали объявленного в межгосударственный розыск за мошенничество мужчину, скрывавшегося в лесу в течение двух лет. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел республики.

Как отмечается, сотрудники МВД задержали 35-летнего мужчину в городе Жодино Минской области. Из-за игровой зависимости житель столицы лишился жены и ребенка, а затем взял большой кредит в банке, а также крупные суммы денег взаймы. Тем не менее отыграться у него не получилось, равно как и рассчитаться по долгам.

Мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере и был объявлен в межгосударственный розыск. Ушедший в лес минчанин соорудил себе шалаш, а также полностью обеспечивал себя едой: рыбой, грибами и черникой, а иногда даже продавал ягоды случайным людям. При этом свое убежище он соорудил недалеко от места отдыха водителей фур, которые иногда оставляли еду и одежду.

«Отшельничество было добровольным — он не хотел беспокоить родных. Голодным не был, на спиртное деньги не тратил. Это значительно отличает его от людей той категории, которая проживает в лесу и в заброшенных домах», — рассказали в ГОВД Жодино.

На след мошенника правоохранители вышли случайно — у милиции была запись с камер видеонаблюдения, зафиксировавшая лицо мужчины, вырвавшего у жительницы Жодино сумку с ценностями и карточками. Вышедший на стажировку курсант третьего курса факультета милиции Академии МВД заметил, что встретившийся ему в первый же день стажировки на улице мужчина похож на находящегося в розыске гражданина. Курсант вызвал подкрепление, а сам проследовал за подозрительным человеком, который и привел сотрудников органов к своему жилищу, где и был задержан.

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