Вора нашли спустя четыре года благодаря следам на брошенных трусах

В Белоруссии милиции удалось обнаружить вора спустя четыре года после совершения им преступления. Об этом сообщает издание «Кур'ер».

В апреле 2013 года мужчина украл из дома в деревне Мерешено Слуцкого района Минской области кабель, утюг, три кухонных ножа, куртка и два комплекта спецодежды. Хозяйка доложила о преступлении стражам порядка, указав, что обнаружила вместо пропавших вещей неизвестно откуда взявшиеся мужские трусы и рубашку.

Судмедэксперты выделили мужской генотип на брошенных вещах. Было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было приостановлено из-за отсутствия в базе данных совпадений с обнаруженным генным материалом.

Затем в деле появился еще один фигурант, отпечатки пальцев которого были найдены в ограбленном доме. Он признался, что в 2013 году залез вместе с приятелем в этот дом, дабы переночевать. «Легли спать. А когда я проснулся, увидел сложенную сумку с вещами, а рядом переодевается этот, без трусов стоит. Я спросил, зачем ему вещи, пытался отговорить. Но он сказал, мол, в Барановичах (город в Брестской области — прим. «Ленты.ру») пригодятся», — рассказал он.

Наконец, в 2017 году в базе данных милиции было обнаружено совпадение по генотипу с неоднократно судимым 36-летним жителем Барановичей. После кражи бутылки коньяка из магазина его задержала барановичская милиция. Мужчина провел в заключении три дня, вышел на свободу и сразу же был задержан правоохранительными органами Слуцкого района.

В декабре 2017 года уголовное дело было возобновлено и передано прокурору для направления в суд. Бросивший трусы на месте преступления мужчина находится в СИЗО, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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