Белорусского милиционера уволили за пинок котенка

В Белоруссии сотрудника милиции города Полоцк уволили за то, что он пнул котенка. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

«Было установлено, что неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции. В результате проверки руководством принято решение о его увольнении в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении. По факту жестокого обращения с животным начали административный процесс.

Видеозапись того, как идущий по улице мужчина пнул котенка, 26 октября опубликовали в сообществе Витебска «ВКонтакте». Пользователи предложили обратиться в милицию, состояние животного неизвестно.

В феврале в Северной Осетии двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сбили котенка автомобилем, а потом вызвали ему скорую помощь. Их доставили в полицию, где мужчины объяснили, что обратились к медикам в шутку. За ложный вызов их оштрафовали.