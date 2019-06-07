Россиянка скрывалась от полиции 17 лет из-за трех доз опия

В Московской области полицейские задержали женщину, которая на протяжении 17 лет находилась в федеральном розыске. Об этом в пятницу, 7 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2002 году она продала на территории Ставропольского края три отрезка полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвета, которое в результате экспертизы признали опием.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Однако во время предварительного следствия подозреваемая скрылась. В дальнейшем женщина меняла место жительства в разных регионах страны и представлялась чужими именами.

В настоящее время уголовное дело возобновлено, а 51-летняя задержанная передана инициатору розыска.

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