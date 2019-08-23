Двух полицейских арестовали за изнасилование задержанной девушки

В Екатеринбурге суд заключил под стражу двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки, и отпустил третьего под домашний арест. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Двум полицейским меру пресечения избрали в четверг, третьему в пятницу — его, как и предшественника, арестовали до 19 октября.

Всем троим предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

22 августа троих сотрудников полка патрульно-постовой службы городского управления МВД Екатеринбурга задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней девушки. По версии следствия, вечером 18 августа полицейские задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где и совершили преступление.

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