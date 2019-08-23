Появились подробности изнасилования россиянки полицейскими в служебной машине

Сестра одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании 22-летней девушки в служебной машине, рассказала о подробностях произошедшего. Ее слова в пятницу, 23 августа, приводит «Московский комсомолец».

По ее мнению, молодой человек не способен пойти на преступление. «Он слишком добрый человек. Всегда защищал женщин и тех, кого обижали. Поэтому и пошел в полицию работать» — отметила собеседница издания.

Кроме того, обвиняемый сообщил ей, что у него «ничего не было» с потерпевшей. Женщина предположила, что виновны его товарищи, которые «свалили» все на брата.

Последний разговор родственников состоялся в ночь инцидента. Тогда полицейский сообщил, что у него нет времени, поскольку он патрулирует территорию.

Сестра обвиняемого отметила, что тот работает в правоохранительных органах около трех-четырех лет. Молодой человек снимал квартиру со своим приятелем и учился в юридическом университете на заочном отделении.

22 августа сообщалось, что в Екатеринбурге трое сотрудников полка патрульно-постовой службы городского управления МВД задержаны по подозрению в изнасиловании 22-летней девушки. По версии следствия, вечером 18 августа полицейские задержали девушку у здания на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru