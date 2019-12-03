Раскрыты параметры роста тарифов ЖКХ в Москве

Московские тарифы на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) с 1 января 2020 года не изменятся. Их проиндексируют 1 июля 2020 года в среднем на 3,7 процента, сообщается на сайте мэра Москвы.

С 1 января 2020 года также проиндексируют ставку платы за содержание жилого помещения на пять процентов. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличат на 3,7 процента — с 18,19 до 18,86 рубля за квадратный метр.

В бюджет города на будущий год по-прежнему включены расходы на содержание и благоустройство придомовых территорий. Их традиционно не включают в платежные квитанции москвичей. В мэрии отметили, что все действующие льготы и меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохранятся в полном объеме.

В ноябре этого года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что незаконное повышение тарифов ЖКХ в стране прекращено. По его словам, в России в перспективе появилась возможность снижать цены на коммунальные услуги из-за устранения лазеек в законодательстве.

Ранее эксперты подсчитали, что одно российское домохозяйство в среднем за услуги ЖКХ платит 3 826 рублей в месяц.

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