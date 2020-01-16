Назван российский город-лидер по росту цен на жилье

За год к январю 2020-го квадратный метр вторичного жилья в среднем по России подорожал более чем на 4 процента, а в Новокузнецке — на 14 процентов, следует из материалов портала Domofond.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Больше других поднялись в цене двухкомнатные квартиры: на 7,5 процента, с 2 миллионов до 2,15 миллиона за среднестатистический объект, подсчитали аналитики. Среди крупных городов (всего их 78) лидером роста цен на «вторичку» назван Новокузнецк: здесь стоимость «квадрата» повысилась до 38,6 тысячи рублей, почти на 14 процентов за год. Ценовое снижение коснулось только Кургана, где квадратный метр подешевел на 0,8 процента, и Саранска (-0,3 процента).

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«Однушки» за 2019 год прибавили в цене 6,4 процента: если в конце 2018-го средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1,58 миллиона рублей, то в декабре 2019-го — 1,68 миллиона рублей. Трехкомнатные квартиры подорожали меньше других. За год они прибавили в цене всего 3,7 процента, при этом средняя стоимость предложения составила 2,8 миллиона рублей за объект.

В пятерку российских городов с быстро дорожающей вторичной недвижимостью по итогам 2019-го, помимо Новокузнецка, вошли Подольск, Иркутск, Химки и Владивосток — «квадрат» в них прибавил в цене 10-12 процентов.

В Москве «вторичка» за год стала дороже на 6 процентов (до 196,7 тысячи рублей за метр). «Рост цен на квартиры в новостройках в течение прошлого года вызвал и подорожание вторичного жилья. В целом же "вторичка" пока только тянется за новым жильем — возможно, более интенсивный рост мы увидим в 2020 году», — отмечают в Domofond.ru.

Ранее в декабре риелторы спрогнозировали рост цен на вторичные квартиры в Москве. По их мнению, спрос на неновое жилье в 2020 году будет стимулироваться низкими ставками по жилищным кредитам.

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