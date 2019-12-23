В России подорожали вторичные квартиры

За 2019 год квадратный метр вторичного жилья подорожал в 64 из 70 российских городов, где население превышает 300 тысяч человек. В четырех муниципалитетах ценник снизился, в одном остался неизменным, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, наиболее заметно за год прибавил в цене «квадрат» во Владивостоке — 18 процентов, до 121,4 тысячи рублей в среднем. В Сочи квадратный метр подорожал на 15 процентов, в Краснодаре — на 14 процентов, до 126,4 тысячи и 63,9 тысячи рублей соответственно.

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Подешевел «квадрат» вторичной недвижимости (на 1-4 процента) в Саранске, Челябинске, Оренбурге и Тольятти. В Белгороде ценник не изменился. В среднем по стране квадратный метр «вторички» за 2019-й прибавил в цене пять процентов, к концу года его стоимость составила 60,2 тысячи рублей.

«Многие собственники поднимают стоимость жилья на фоне конъюнктуры, ориентируясь на цены новостроек, но во многих городах такое повышение цен не подкрепляется спросом, — отмечают в «Мире квартир». — Видя, что не могут продать свою недвижимость, владельцы квартир идут на скидки до 15 процентов при заключении реальных сделок. На следующий год мы прогнозируем замедление или остановку роста цен на вторичном рынке, а во многих городах — снижение средних цен на квартиры».

Ранее в декабре риелторы спрогнозировали рост цен на вторичные квартиры в Москве. По их мнению, спрос на неновое жилье в 2020 году будет стимулироваться низкими ставками по жилищным кредитам.

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