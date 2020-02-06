России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов. Об этом пишут «Известия».
Это объясняется высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Отмечается, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов стоимости проекта. Это приводит к увеличению затрат примерно на 8 процентов, поясняют эксперты. При этом к затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк. В результате это прямые издержки у застройщика достигают 23 процентов.
Кроме того, возможный рост цен на недвижимость связан и с тем, что многие средние и мелкие строители постепенно уходят с рынка. По мнению экспертов, после того, как крупные компании поймут, что остались одни, они неизбежно увеличат стоимость.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что «никаких массовых проблем нет». По его словам, правительство проработало с банками вопрос по кредитованию небольших проектов. Он добавил, что все прогнозы о росте цен и монополизации рынка оказались неверными. Хуснуллин отметил, что это заслуга Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Также отмечается, что в Минстрое исключили введение административное регулирование цен на недвижимость. В ведомстве такое решение объяснили тем, что это не является рыночным механизмом.
В декабре прошлого года риелторы спрогнозировали рост цен на вторичные квартиры в Москве. По их мнению, спрос на неновое жилье в 2020 году будет стимулироваться низкими ставками по жилищным кредитам.