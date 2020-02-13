Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».

Мишустин подчеркнул, что ипотека под девять процентов годовых — такой была средняя ставка в декабре 2019-го — не позволяет гражданам улучшать жилищные условия. «Это бремя даже для семьи со средними доходами, которая решается на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которой мы обязаны достичь», — сказал премьер.

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Глава правительства поручил своему первому заму Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с Центробанком обсудить меры по снижению ипотечной ставки и рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования жилищных кредитов, выданных ранее под более высокий процент. Он также назвал вице-премьера Дмитрия Чернышенко ответственным за информирование россиян о вариантах рефинансирования ипотеки.

Мишустин отметил, что в России действуют льготные программы жилищного кредитования — это «дальневосточная», «семейная» и «сельская» ипотека. «Но в целом ипотека остается очень дорогой. Президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8 процентов», — резюмировал премьер-министр.

Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России. Такое мнение высказал Марат Хуснуллин. Чиновник подчеркнул, что стоимость жилищных кредитов необходимо сокращать.

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