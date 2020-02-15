Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Правительство России официально начало работу по борьбе с дороговизной ипотеки, о чем ранее говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину вместе с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной поручено до 16 марта представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, говорится в списке решений правительства по итогам заседания, прошедшего 13 февраля.

Помимо этого, чиновники должны разработать инициативы по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручена работа по информированию граждан о реализуемых правительством льготных ипотечных программ.

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Кроме того, в правительство должны быть представлены предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства. Ответственными за это назначены глава Минстроя Владимир Якушев, Минэкономразвития и Росреестр.

На прошедшем 13 февраля заседании правительства Мишустин заявил, что ипотечные кредиты в России остаются очень дорогими даже для граждан со средними доходами. «С такой ставкой (девять процентов годовых — прим. «Ленты.ру») мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которой мы обязаны достичь», — сказал премьер. По его мнению, снизить уровень ставок по ипотечным кредитам можно, лишив банки возможности накручивать ставку.

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