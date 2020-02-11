В России появится альтернатива ипотеке

Минстрой России и государственная инвестиционная компания «Дом.РФ» разрабатывают программу строительства некоммерческого социального арендного жилья. Оно станет альтернативой ипотеке и будет предназначено для людей с доходами ниже среднего, которые не могут приобрести недвижимость с помощью ипотечного кредита. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Планируется, что расходы семей на оплату квартиры будут составлять не более 30-40 процентов от дохода. При этом допускается возможность субсидирования ставки. В 2020 году разработчики займутся систематизацией всех категорий граждан, которые имеют право на участие в программе.

Социальное арендное жилье позволит достичь целевых показателей по обеспечению доступной жилплощадью до пяти миллионов семей в год. Также в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда» Минстрой и «Дом.РФ» намерены построить 120 миллионов «квадратов» жилой недвижимости к 2024 году.

Ранее специалисты в сфере недвижимости посчитали, что в Москве в перспективе 15-20 лет в полтора-два раза выгоднее снимать жилье, чем покупать его в кредит.

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