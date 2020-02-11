Цены на квартиры в России предложили законодательно ограничить

Стоимость квартир в строящихся многоквартирных домах экономкласса необходимо законодательно отрегулировать, запретив застройщикам продавать жилье по ценам, более чем на 50 процентов превышающим себестоимость строительства. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает RT.

Парламентарий направил соответствующее обращение в Минстрой. Копия документа имеется в распоряжении телеканала. Фактически Федоров не предлагает зафиксировать цены на квартиры в России — он выступает за фиксацию наценки застройщика. По мнению депутата, норма, позволяющая ограничить этот показатель, могла бы повысить уровень доступности жилья для россиян, что, в свою очередь, повлекло бы за собой ликвидацию ряда демографических проблем.

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«Одной из основных причин, по которой молодые семьи не спешат заводить детей, является серьезная проблема с доступностью жилья», — приводит RT выдержку из обращения. Юрист Владимир Шалаев в беседе с телеканалом отметил, что резкое снижение цен на квартиры может привести к тяжелым потрясениям на рынке недвижимости.

Ранее в феврале сообщалось, что жилая недвижимость в России в 2020 году может подорожать в среднем на 13-15 процентов. Такое мнение высказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. На Дальнем Востоке, по словам эксперта, вероятны большие масштабы роста цен — на 25-30 процентов — из-за ипотеки под 2 процента годовых.

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