В России задумали снести каждый пятый многоквартирный дом

Реновация в регионах, предложенная вице-премьером Маратом Хуснуллиным, может затронуть более 20 процентов жилого фонда. Об этом говорится в сообщении ЦИАН, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По оценкам аналитиков, каждый пятый дом в регионах России подходит под «московские» критерии реновации. При этом по объему жилья, которое задумали снести, реновация в городах-миллионниках соответствует четырем московским программам. Из 107 тысяч многоквартирных домов, расположенных в таких городах, могут быть ликвидированы около 27 процентов.

По доле жилых домов — потенциальных участников программы выделяются Волгоград, Красноярск и Челябинск. В них более 30 процентов многоэтажек приходится на хрущевки с небольшими квартирами. Меньше всего таких зданий в Краснодаре (15 процентов), Ленинградской области (19 процентов) и Санкт-Петербурге (21 процент).

Материалы по теме Золото партии Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?

«Застройка региональных центров отличается от архитектурно-планировочных особенностей столицы, — отмечают в ЦИАН. — Даже в городах-миллионниках районов, которые практически полностью можно пустить под реновацию (как Кузьминки, Текстильщики, Царицыно в Москве), не так много. Там застройка более "мозаична", и полную реконструкцию кварталов будет осуществить сложнее. Деление на административные районы в городах-миллионниках крупнее, чем в столице. Если в Москве переселение в рамках одного района в большинстве случаев позволяет сохранить привычное место жительства, то в гораздо более крупных административных единицах региональных центров часть предложений по переезду будет восприниматься болезненно».

О том, что программу реновации стоит развивать на территории всей России, Марат Хуснуллин заявил 25 января в эфире программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1». Хуснуллин отметил, что реновация потребует больших финансовых вложений. В Москве реновация стартовала в 2017 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru