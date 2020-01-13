Для реновации в Москве нашли новый эталон. Им оказался стартовый дом, который возведут в рамках программы на Бауманской улице. Об этом сообщается в материале Москомархитектуры, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Дом можно считать образцовым для всей программы реновации», — высказался главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Новостройка будет состоять из пяти разноэтажных секций с максимальной высотой в десять этажей. Нижние будут отданы под магазины, аптеки и кафе. Предусматривается благоустройство внутреннего двора с игровой и спортивной площадками, а также зоной отдыха для взрослых.

Ранее власти Москвы отказались от проекта 72-этажного дома по программе реновации в Северо-Западном административном округе. Высоту небоскреба, запланированного к постройке в районе Покровское-Стрешнево, решили снизить вдвое. По просьбам будущих жильцов количество этажей в доме уменьшено с 72 до 30.

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