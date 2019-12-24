В Москве отказались от проекта 72-этажного дома

Власти Москвы отказались от проекта 72-этажного дома по программе реновации в Северо-Западном административном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Высоту небоскреба, запланированного к постройке в районе Покровское-Стрешнево, решили снизить вдвое. По просьбам будущих жильцов, количество этажей в доме уменьшено с 72 до 30. «Мы учли мнение жителей, и в настоящий момент принято решение о корректировке проекта», — заявил главный архитектор столицы.

По его словам, новый проект предусматривает строительство подземных парковок и стоянок вдоль улиц. Аналогичное решение было принято по высоткам в Хорошево-Мневниках.

Жилой дом высотой 255 метров власти Москвы собирались построить в 3-м микрорайоне Покровского-Стрешнева в рамках программы реновации жилья. Высота проектируемого небоскреба превосходила башню «Империя» в «Москва-Сити». Будущие жильцы не оценили эту идею и выразили свое недовольство на общественных слушаниях. По мнению москвичей, строительство небоскреба спровоцирует транспортный коллапс в районе.

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