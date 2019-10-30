Москвичи возмутились строительством очередного небоскреба

Жители московского района Покровское-Стрешнево возмутились реализацией нового проекта в рамках программы реновации. Речь идет о возведении 72-этажного небоскреба, который будет выше некоторых башен «Москва-Сити». Горожане считают, что его возведение спровоцирует транспортный коллапс в районе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Место для высотки в 255 метров выбирали так, чтобы обеспечить ее обитателям удобный доступ к железнодорожной станции МЦК и при этом сохранить виды на прибрежный парк. Однако местные жители, пришедшие на общественные слушания по грядущему проекту, раскритиковали его и потребовали не начинать стройку. По мнению горожан, возведение башни приведет к дефициту парковочного пространства и транспортному коллапсу: выезд из микрорайона на Волоколамское шоссе всего один, а небоскреб увеличит количество автомобилей до трех тысяч. Издание утверждает, что проектом предполагается оборудовать всего лишь 732 машино-места. «Местным жителям и так достался самый плохой участок рядом с железной дорогой, дома стоят вплотную, не видно солнца», — пожаловалась одна из участниц слушаний, напомнив, что высотка будет отбрасывать тень на другие дома.

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Начальник архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана (оно разработало проект) Максим Гурвич сказал, что башню пытались разрезать надвое, чтобы удовлетворить запросы граждан по высотности, но это привело только к ухудшению ситуации, в том числе и с видами. На вопрос, как проектировщики собираются избежать транспортного коллапса, Гурвич внятного ответа не дал.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что допускает строительство высоток по программе реновации, хотя до этого обещал, что «переходить на формат "жилого Манхэттена" мы не будем», сообщает РИА Новости.

Как утверждает издание, в таких районах Москвы, как Западное Дегунино, Измайлово, Фили-Давыдково, Покровское-Стрешнево, Бескудниковский и Крюково в Зеленограде предложили построить три миллиона квадратных метров вместо 758 тысяч квадратных метров сносимых зданий. Если такие пропорции сохранятся и в других районах реновации, то в столице может появиться 56 миллионов «квадратов» жилья, что увеличит его объем на четверть.

Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года. Под снос попало больше пяти тысяч домов — это примерно 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). На месте снесенных домов планировалось построить примерно 30 миллионов «квадратов» нового жилья. В апреле текущего года Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей России.

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