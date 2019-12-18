Москвичи захотели продать полученные по реновации квартиры

Четверть жителей Москвы, участвующих в программе реновации устаревшего жилого фонда, планируют продать выделенные городом новые квартиры и взамен купить другое жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные социологического опроса аналитического центра НАФИ.

Как показал опрос, менее половины (45 процентов) переселенцев собираются жить на полученных квадратных метрах, еще 24 процента пока не определились с выбором. Шесть процентов москвичей предпочли бы получить от мэрии денежную компенсацию за сносимое жилье, а не новую квартиру.

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Примерно 80 процентов из числа тех, кто намерен избавиться от выделенных «квадратов», хотят приобрести на вырученные от продажи средства другие квартиры. 11 процентов рассматривают возможность покупки загородной недвижимости. Остальные захотели потратить деньги на другие цели.

Программу реновации запустили в Москве в 2017 году. Она предусматривает снос около пяти тысяч домов. Общая площадь жилья, включенного в программу, — порядка 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Властям предстоит расселить примерно миллион москвичей.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что за полгода число выставленных на продажу квартир в домах, попадающих под программу реновации в Москве, увеличилось на 196 процентов — с 278 в апреле до 822 в октябре 2019-го. По наблюдениям аналитиков, «обреченные» квартиры накапливаются на рынке, многие из них не найдут покупателя.

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