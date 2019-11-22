В Москве резко выросло число «обреченных» квартир в продаже

За полгода число выставленных на продажу квартир в домах, попадающих под программу реновации в Москве, увеличилось на 196 процентов — с 278 в апреле до 822 в октябре 2019-го, следует из материалов портала Domofond.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, одновременно с предложением вырос и спрос: на 291 процент. Пик интереса к квартирам, обреченным на снос, пришелся на август, после чего началось его медленное снижение. «Рост спроса на квартиры в домах под реновацию связан в первую очередь с увеличением предложения, — поясняется в предоставленных материалах. — Цены на квартиры в пятиэтажках под снос ощутимо ниже средних по рынку, и неудивительно, что они привлекают внимание. Но реальные сделки не покрывают растущего предложения: квартиры в домах под реновацию накапливаются на рынке, многие из них не найдут покупателя».

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За последние полгода цена предложения жилья под реновацию поднялась на полтора процента, подсчитали эксперты. Если в апреле «квадрат» в этой категории стоил в среднем 185,9 тысячи рублей, то в октябре — 188,6 тысячи. При этом до июля цены снижались: на 1,8 процента за три месяца. С июля по сентябрь цены предложения вернулись на апрельский уровень, а в октябре выросли еще на полтора процента.

«Легко увидеть связь между растущими ценами на квартиры и снижением интереса потенциальных покупателей, — указывают в Domofond.ru. — Вероятно, они считают цены на жилье под снос завышенными, однако владельцы не готовы к большим дисконтам».

Программа реновации устаревшего жилого фонда запущена в Москве в 2017 году, до 2021 года по ней планируют расселить около пяти тысяч домов. Стартовые площадки для реновации были утверждены в сентябре 2017 года, их список продолжает пополняться. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.

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