Реновация вдвое сократит расходы москвичей на услуги ЖКХ

Жители реновированных домов смогут сэкономить до 50 процентов от базового уровня расходов потребляемых ресурсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Дома, которые строят по программе реновации, в соответствии с техническими требованиями должны быть энергоэффективными. Как рассказал Бочкарев, это достигается с помощью новых материалов и современного инженерного оборудования.

Энергоэффективные пластиковые окна должны помочь избежать тепловых потерь, а системы отопления подстроятся под погодные условия и автоматически отрегулируют температуру в помещении. По словам Бочкарева, жители реновированных домов теперь не будут «отапливать улицу», открывая окна, и не замерзнут в холода. Также собственники квартир смогут регулировать тепло на радиаторах в каждой из комнат и следить за количеством потребленной тепловой энергии с помощью счетчиков.

Программу реновации устаревшего жилого фонда в Москве утвердили в 2017 году. До 2021 года планируется расселить более пяти тысяч домов. Программа касается примерно одного миллиона жителей столицы. Заселение первого реновированного дома началось в феврале 2018 года.

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