Россияне построят самое высокое здание в Берлине

Российский девелопер «МонАрх» построит самое высокое здание в Берлине — 150-метровую Александровскую башню (Alexander Tower). Об этом сообщается на сайте московского комплекса градостроительной политики и строительства.

Нынешние рекордсмены по высоте остановились на отметке 125 метров.

Высотку сдадут в 2023 году. Это будет 35-этажный жилой дом на 337 квартир. Общая площадь объекта составит 42 тысячи квадратных метров. На территории расположатся офисы, кинотеатр, бассейн, фитнес-центр, магазины, парковка и другие объекты. Башня будет сочетать в себе элементы немецкого рационализма и советского конструктивизма.

Ранее эксперты зафиксировали рост интереса россиян к недвижимости в Германии, основной спрос сосредоточен в основном на коммерческих объектах.

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