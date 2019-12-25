Раскрыта средняя этажность зданий по программе реновации в Москве

Средняя этажность новых домов по программе реновации в Москве составит 14 этажей, при этом высота большинства новостроек не превысит 24 этажей. Об этом сообщается в пресс-релизе Москомархитектуры, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пообещал продолжить строительство домов повышенной этажности, однако сами участники программы получат квартиры в домах, не превышающих высоту 24 этажей.

Всего в кварталах реновации власти собираются построить около 2,5 тысячи жилых домов. Согласно проектам планировки, около 98 процентов возводимых секций будут средней высоты — 14 этажей. В новых домах обещают увеличить площадь общедомовых помещений (холлы, лестницы, лифтовые, подсобные помещения). На первых этажах новостроек власти планируют разместить магазины и сервисы первой необходимости. Ряд проектов предусматривает подземные парковки.

Строительство высотных зданий позволяет быстрее переселить всех участников программы. Тем не менее власти учли мнения граждан, выраженные на публичных слушаниях. Плотность застройки и высотность проектируемых зданий рассчитываются исходя из конкретного проекта. Так, на одном из слушаний было решено вдвое снизить высоту 72-этажного дома в районе Покровское-Стрешнево. Вместо него власти обещали построить дома с максимальной высотой в 30 этажей. Аналогичное решение было принято по высоткам в Хорошево-Мневниках.

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