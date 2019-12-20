Китайцы захотели перестроить Москву

Китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC, аналог российской РЖД) захотела купить почти половину акционерного общества «Моспроект», проектирующего дома для программы реновации. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Замдиректора департамента по зарубежному бизнесу CRCC Real Estate Иван Ван заявил, что компания рассматривает несколько проектов в Москве для инвестиций в качестве девелоперов, в частности, «Моспроект». Китайцы подписали со столичной мэрией соглашение о сотрудничестве по совместному развитию города. Член совета директоров «Моспроекта» Алексей Шепель считает, что сделка поможет усилить позиции корпорации и даст возможность участвовать в конкурсах Фонда реновации и перестраивать старое жилье.

В настоящее время акции «Моспроекта», которые планирует купить CRCC, включены в план приватизации имущества Москвы до конца 2019 года. Власти решили передать их акционерному обществу «Мосинжпроект». Однако Шепель утверждает, что решение о передаче изменят в пользу проведения конкурса. Подобное решение было актуально, когда не было других желающих купить этот пакет.

CRCC также принимает участие в строительстве московского метро, транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» и моста через Лену в Якутии. На данный момент корпорация ведет переговоры о строительстве крупного административно-делового центра в поселке Коммунарка (Новая Москва).

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