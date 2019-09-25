Китайцы построят в Москве огромный офис

Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) может вложиться в строительство крупного административно-делового центра в поселке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента развития новых территорий.

Переговоры об участии китайской корпорации в проекте намечены на ноябрь 2019-го. Деловой центр, общая площадь которого составит 4,5 миллиона квадратных метров, построят в несколько очередей. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 400 миллиардов рублей, из них 45 миллиардов инвестируют из бюджета города.

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В общей сложности административно-деловой центр «Коммунарка» займет 550 гектаров. В рамках проекта планируется возводить в том числе жилье (1,3 миллиона квадратных метров). Ожидается, что полностью комплекс будет готов к 2030 году.

Весной 2019-го объем пустующих офисных помещений в Москве упал до минимальных с 2008 года значений. По наблюдениям аналитиков, на фоне низких объемов нового строительства доля свободных офисов достигла 10 процентов. Одновременно выросли ставки аренды офисной недвижимости.

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