Россия займется строительством метро по всему миру

АО «Мосинжпроект» и китайская компания CRCC подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия, которое займется строительством метро по всему миру. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает агентство «Москва».

Также во время поездки чиновников и представителей принадлежащей российской столице компании в Китай стороны договорились о совместном строительстве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и обмене информационными технологиями.

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По словам Хуснуллина, начать проекты за рубежом российская компания сможет после 2021-2022 годов, «когда основные объемы метро будут закончены».

В октябре первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов на заседании комитета Госдумы по бюджету заявил, что развивать метро в российских регионах не имеет смысла, потому что это слишком дорого. По данным чиновника, подземный транспорт в России убыточен во всех городах, кроме Москвы. Из-за этого власти решили сосредоточиться на развитии в регионах скоростного трамвая и других альтернатив метро.

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