В России запретят платить за метро и автобус без паспорта

Транспортные карты в большинстве российских регионов, в том числе подмосковную «Стрелку», с августа 2020 года нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта. Такой вывод следует из принятых Госдумой поправок в закон о национальной платежной системе, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Без предъявления документов можно «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», что и означает запрет на анонимные пополнение электронных кошельков.

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Проблема заключается в том, что транспортные карты юридически попадают под это ограничение, указали в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). При пополнении карты для проезда на общественном транспорте или в метро деньги поступают на привязанный к ней электронный кошелек.

По такой схеме работают порядка 30 миллионов карт в более чем 60 российских городах. Среди них Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону. Попадет под ограничение и транспортная карта «Стрелка», которую используют в Подмосковье.

Ничего не грозит владельцам московской «Тройки» и петербургского «Подорожника». В этом случае деньги поступают на счет юридического лица, а уже оттуда — на конкретную карту. Другими словами, пользователь платит за услугу компании.

Председатель АЭД Виктор Достов предположил, что поправки принимались в спешке и такой вывод законодатели не предусмотрели. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что документ не коснется транспортных карты. По его словам, вскоре появится специальный подзаконный акт, который отрегулирует ситуацию. На это партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов заметил, что федеральный закон по Конституции важнее, чем подзаконный акт, то есть намечается конфликт норм права.

Если запрет все же сохранится, всем региональным картам либо придется перейти на модель «Тройки» и «Подорожника», либо кассиры начнут запрашивать документы у пассажиров.

Поправки подписаны президентом России Владимиром Путиным и опубликованы 2 августа. В силу они вступят через год. Поводом для их утверждения названа борьба с финансированием терроризма и реализацией наркотиков. В марте также был принят запрет на снятие средств с анонимных электронных кошельков для противодействия обналичиванию доходов.

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