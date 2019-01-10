Россия
 
Последние новости
Белоруссия нашла замену российской нефти
Макгрегор вознамерился вернуться в бокс
Предсказано превращение Солнца в кристалл
Фигуранты громких дел об экстремизме исчезли из перечня террористов
Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Легионер из ЦСКА увидел «другой мир» в Махачкале
Последствия прорыва дамбы в Москве сняли с беспилотника 
Националиста Поткина доставили в суд в банном халате
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Новости партнеров

Проезд по трассе Москва — Петербург подорожал вопреки возмущению Путина

Перейти в «Мою Ленту»

Проезд по платной автомагистрали М11 между Москвой и Санкт-Петербургом днем стал дороже с 9 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Северо-западную концессионную компанию.

Наибольшее подорожание зафиксировано на участке от МКАД до подмосковного Солнечногорска — на 100 рублей. На нескольких других участках стоимость проезда увеличилась на сумму от 10 до 50 рублей. Вместе с тем на некоторых участках проезд подешевел, например, между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 — на 50 рублей. Ночные тарифы остались неизменными.

Повышение цен связано с ростом НДС до 20 процентов и инфляцией, пишет газета.

В январе 2016 года президент России Владимир Путин, как напоминает издание, выражал возмущение ценами на проезд по М11. В частности, глава государства говорил, что «там никто не ездит — вздули цены так, что проехать невозможно».

На данный момент в эксплуатацию введена часть автомагистрали. Планируется, что строительство трассы будет завершено в 2019 году после открытия участка от новгородской деревни Мясной Бор до Петербурга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Водителям приготовили ценовой маневр
Проезд на машине от Москвы до Санкт-Петербурга приравняют к билету на поезд
Тарифы на проезд по трассе М11 пересмотрят в марте
Губернатор назвал катастрофичным тариф за проезд по Ленинградскому шоссе
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Постправда сейчас. Балаган и цирк»

Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
16:59 8 января

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

15:41Сегодня

РПЦ осталась без Исаакиевского собора

14:46Сегодня

Бьющий в московском тоннеле фонтан из грязи сняли на видео

Россия00:01 9 января
Виктор Ильич Френкель

«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»

Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
04:52 8 января

Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

13:45Сегодня

Россиянка рассказала об изнасиловании врачами

12:48Сегодня

Российским приемным семьям добавят обязанностей

Россия00:01 3 января

«Пацаны, нас сейчас примут»

Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
17:34 7 января

Посольство опровергло информацию о россиянах на борту затонувшего сухогруза

12:08Сегодня

В Госдуме нашли способ защитить Курилы от Японии

11:43Сегодня

Депутаты Госдумы захотели познакомиться поближе

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Бьющий в московском тоннеле фонтан из грязи сняли на видео
Россиянка рассказала об изнасиловании врачами
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Турция пойдет в атаку в Сирии без оглядки на США
Беспилотник-бомба подорвал военный парад
В США призвали Европу сдерживать Россию самостоятельно
Дональда Трампа и Ким Чен Ына попросили встретиться снова
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Лукашенко пригрозил России
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Украина отказалась от российских наблюдателей на выборах
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Все материалы
Экономика
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Трамп оставил США без нового пива
Сбербанк и ВТБ захотели собственную авиакомпанию
«Аэрофлот» стал пятой в мире и второй в Европе авиакомпанией по пунктуальности
Раскрыты подробности развода богатейшего человека планеты
Саудовская Аравия сумела взять в долг после убийства журналиста
Маск помирит США и Китай в торговой войне
Все материалы
Силовые структуры
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
ФСБ нашла в логове российского нациста арсенал и замурованное тело
Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой
Дознавательница из Уфы потребует десятки миллионов со своих насильников
В московском доме нашли скелет из 90-х
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
Падение российского военного спутника попало на видео
Предсказано превращение Солнца в кристалл
Деньги на российский космический телескоп разворовали
«Российский самолет XXI века» спасут от санкций
Все материалы
Спорт
«Я не чувствую боли. На это нет времени»
Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
Cейвы российских вратарей попали в число лучших
«Челси» отказался от покупки двух футболистов ради игрока «Зенита»
Украинский игрок «Манчестер Сити» забил первый мяч за клуб и захотел уважения
Шипулина сочли предателем и увидели в политике
Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику
Игроки легкого поведения
Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками
Все материалы
Культура
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Радио Гага
Байопик Queen, «Звезда родилась» и другие победители «Золотого глобуса-2019»
Шнуров высмеял в стихах «парламентария от рая» Милонова
Сериал Netflix про постоянно умирающую женщину приняли за байопик о Пугачевой
Лукьяненко пообещал покончить с «Дозорами»
Вайнштейна отказались судить за связанный с «Властелином колец» секс-скандал
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ
Хозяйка крупного порносайта вернулась на родину и попала в тюрьму
Высказывания украинского эксперта в эфире «России 1» проверят на нацизм
Премьер-министра Австралии подняли на смех за «левые» кроссовки на обеих ногах
Все материалы
Ценности
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Украинка задала тренд на нелепые джинсы
Швейцарские часы покрыли плесенью и лишайником
Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду
Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Опасная посадка крупнейшего лайнера в экстремальных условиях попала на видео
Российскую авиакомпанию признали одной из самых пунктуальных в Европе
Пилот тайно покатал жену в своей кабине и лишился работы
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Похитители стокилограммовой золотой монеты предстали перед судом
Объятия на кровати с незнакомцами озолотили американку
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Все материалы
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Представлен новый Ford Explorer с задним приводом
Hyundai показал проекционный дисплей с голографической дополненной реальностью
Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F
Все материалы
Дом
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
«Я не наследник Ротшильдов — ем, что дают»
История приезжего, который пожертвовал всем ради квартиры в Москве
Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты данные о самом дешевом московском жилье
Российские коммунальщики ошиблись в платежках на 12 миллионов
Все материалы