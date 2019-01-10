Проезд по трассе Москва — Петербург подорожал вопреки возмущению Путина

Проезд по платной автомагистрали М11 между Москвой и Санкт-Петербургом днем стал дороже с 9 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Северо-западную концессионную компанию.

Наибольшее подорожание зафиксировано на участке от МКАД до подмосковного Солнечногорска — на 100 рублей. На нескольких других участках стоимость проезда увеличилась на сумму от 10 до 50 рублей. Вместе с тем на некоторых участках проезд подешевел, например, между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 — на 50 рублей. Ночные тарифы остались неизменными.

Повышение цен связано с ростом НДС до 20 процентов и инфляцией, пишет газета.

В январе 2016 года президент России Владимир Путин, как напоминает издание, выражал возмущение ценами на проезд по М11. В частности, глава государства говорил, что «там никто не ездит — вздули цены так, что проехать невозможно».

На данный момент в эксплуатацию введена часть автомагистрали. Планируется, что строительство трассы будет завершено в 2019 году после открытия участка от новгородской деревни Мясной Бор до Петербурга.

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