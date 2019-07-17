Россиян захотели заставить платить за проезд по бесплатным дорогам

В России хотят ввести платный проезд по дорогам Крайнего Севера, на который приходится 70 процентов территории России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ разработан Минтрансом и уже принят Госдумой в первом чтении в начале 2019 года. Теперь Комитет нижней палаты по транспорту рекомендовал принять поправки к закону во втором чтении.

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Документ разрешает взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера, даже если у них нет бесплатной альтернативы (по нынешнему законодательству это невозможно). Согласно поправкам ко второму чтению, плату можно будет вводить не только на новых дорогах, но и на старых трассах и мостах, отремонтированных на частные деньги.

Согласно документу, плата за проезд по новым дорогам не будет взиматься с легковых автомобилей и мотоциклов. Позже будет утвержден дополнительный перечень льготных категорий транспорта, в который могут попасть автобусы, такси, грузовики, перевозящие определенные товары. После окончания концессионного соглашения между государством и инвестором, реконструировавшим объект, проезд станет бесплатным для всех автомобилей.

Поправки в закон уже раскритиковали в Госдуме. Так, депутат Галина Данчикова отметила, что у жителей Севера мало автомобилей и мотоциклов. Платить за проезд придется грузовикам, перевозящим продовольствие и медикаменты, что приведет к росту цен на эти товары на 40 процентов.

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