В России затеяли многомиллиардный ремонт трассы

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграла тендер на строительство и реконструкцию участка трассы М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией на 30,82 миллиарда рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Отмечается, что «Мостотрест» отремонтирует участок трассы с 33-го по 84-й километр. Кроме того, контракт предполагает его последующую эксплуатацию на платной основе.

Сейчас платным является участок трассы «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 "Беларусь" Москва — Минск» протяженностью 18,5 километра.

Заявка «Мостотреста» не была единственной — еще одну стоимостью 27,88 миллиарда рублей разместила другая компания, название которое не раскрывается. Из материалов госзакупок следует, что итоговая оценка по критерию «квалификация участника конкурса» у «Мостотреста» оказалась выше.

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