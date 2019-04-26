Стали известны подробности новой мегастройки России

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Мост через Волгу в Самарской области, стоимость которого оценивается в 130-140 миллиардов рублей, может построить компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Заказ может стать одним из крупнейших для «Мостотреста» со времен строительства Крымского моста.

Ожидается, что компания, скорее всего, получит контракт на всю стройку и как минимум возведет мост. «Мостотрест» также может войти в проектную компанию и заработать как инвестор. Претендовать на подрядные работы компания сможет после определения концессионера, что, как ожидается, произойдет очень скоро. До начала мая ожидается подача частной концессионной инициативы.

На реализацию проекта из федерального бюджета в качестве капитального гранта собираются выделить 67 миллиардов рублей. Первые деньги проекту уже выдали — в конце марта правительство выделило Самарской области на ближайшие три года 30,8 миллиарда рублей.

Мост через Волгу в обход Тольятти станет первым проектом международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Это будет четырехполосная дорога общей протяженностью 11,1 километра. Согласно прошлогодним наработкам, длина самого моста составит 3,75 километра. Однако источник заявил, что не все прошлые наработки собираются использовать при подготовке нового проекта. По словам владельца учредителя «Обхода Тольятти» (собирается подать концессионную заявку) Александра Баженова, теперь предусмотрено строительство мостового перехода длиной 8,6 километра. Строительство планируют завершить в 2024 году. Срок инвестиционного проекта составит 30 лет.

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