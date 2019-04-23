Спорному российскому мегапроекту дали второй шанс

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Казань не закрыт. Речь шла только об обсуждении очередности его реализации, сообщил вице-премьер Максим Акимов, пишет «Интерфакс».

«Нет, [проект] не закрыт. А разве речь шла о закрытии этих проектов? Речь шла об обсуждении очередности их реализации», — сказал чиновник.

Ранее проект раскритиковал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил, что проект будет экономически неэффективным, а на его окупаемость не получится выйти даже в случае продления магистрали до Китая.

До этого сомнения относительно проекта высказывал и президент России Владимир Путин. В марте стало известно, что глава государства не дал своего одобрения на строительство первого участка магистрали — Железнодорожный — Гороховец.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань разработали в 2013 году. По задумке авторов, она должна пройти в семи регионах, на территории которых проживает более 25 миллионов человек. Предполагалось, что строительство магистрали займет несколько лет, но пока оно так и не началось.

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