Российский министр проверил одну из главных бед России

Участки трассы М-7 нуждаются в реконструкции. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который добирался на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулем кроссовера LADA XRAY, сообщает ТАСС.

«Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть не очень хорошие, честно скажу», — сказал министр. По его словам, в одном месте во время поездки он чуть не пробил колесо.

Орешкин отметил, что в целом российские дороги находятся в хорошем состоянии: ведется реконструкция федеральных трасс, региональные дороги «в большей своей части уже в пристойном состоянии».

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По словам чиновника, его ведомство подготовит доклад для совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу реконструкции М-7, пишет РИА Новости. Орешкин уточнил, что планируется обсудить и реконструкцию имеющейся дороги, и строительство новой трассы.

В рамках поездки на форум в Тольятти Орешкин проехал по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти. Министр перед поездкой отмечал, что основная цель его путешествия — подготовка позиции для итогового решения по вопросу, строить ли новую платную трассу Москва — Казань или же полностью реконструировать М-7.

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