Орешкин захотел помочь россиянам с неподъемными долгами

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что надо остановить рост «пузыря» на рынке микрофинансовых организаций, сообщает ТАСС.

Он отметил, что подобные организации устанавливают процентные ставки в один процент в день, что является ужасной цифрой. «Люди, которые попадают в эти долговые ямы, они просто их них выбраться не могут», — сказал Орешкин.

Также он заявил, что надо решить, как помочь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию из-за потребительских кредитов. Министр добавил, что в Госдуме есть ряд предложений по улучшению ситуации, которые озвучат, «когда время придет».

Ранее глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Росстат стоит убрать из структуры Министерства экономического развития (МЭР), которое возглавляет Орешкин, и сделать независимым ведомством.

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