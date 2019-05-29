Орешкин объяснил идею «осознанной жертвы настоящим ради будущего»

Министр экономического развития Максим Орешкин в Facebook объяснился за свои слова о необходимости «жертвовать настоящим, ради роста ВВП». Чиновник отметил, что это не метод для России, а в ходе выступления на Столыпинском форуме он имел ввиду опыт Китая, который, по словам Орешкина в России неприменим.

Министр отметил, что многие, включая СМИ, посчитали, что из его слов следует прямо обратное, однако это оказалось не так. «Акцент некоторые СМИ сделали на совсем другом — на ограничение мер соцподдержки в Китае. И якобы из этого следует мое предложение применить этот опыт в России», — написал министр.

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Орешкин признал, что в Китае снижение социальной поддержки населения дало существенный вклад в развитие всей экономики республики — сэкономленные средства направлялись не на граждан, а обратно в экономику и инвестиции, развитие проектов. Однако России, по мнению министра, необходимо меняться и лучше адаптироваться к новым вызовам.

«Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом, в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится – поэтому необходимо двигаться по пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов», — написал Орешкин.

Одна из главных проблем — это чрезмерное потребительское кредитование, России следует снижать долю потребительских кредитов и перестраиваться на инвестиционное кредитование, так как рост потребительского кредитования в будущем не только не создаст дополнительных доходов для населения, но и грозит серьезными социальными последствиями.

В ходе выступления на Столыпинском форуме Максим Орешкин заявил, что рост ВВП — это болезненный процесс, в ходе которого людям придется работать больше и качественнее за те же деньги.

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