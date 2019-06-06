Кудрин предложил отобрать Росстат у Орешкина

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что главное статистическое ведомство России следует отобрать у министерства экономического развития (МЭР), которое возглавляет Максим Орешкин. Слова главного аудитора России приводит ТАСС.

По мнению Кудрина, Росстат должен быть независимым ведомством, а не подчиняться министерству, которое занимается макроэкономическим планированием.

«Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно. Я в данном случае абсолютно доверяю Орешкину, но все-таки доверие снижается и возникает подозрение, это очень плохо», — заявил глава Счетной палаты.

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Росстат вошел в подчинение министерства экономического развития в апреле 2017 года. Тогда это решение объяснялось «совершенствованием государственного управления в сфере официального статистического учета, повышения эффективности системы государственной статистики и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти». До МЭР Росстат напрямую подчинялся правительству, правда, с 2008 по 2012 год ведомство уже входило в состав Минэкономразвития.

«Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат», — заявил Кудрин.

Главное статистическое ведомство регулярно подвергается критике за слабые данные. В последний раз ведомство критиковали за то, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) жителям хватает денег только на еду. Эти данные оказались ошибкой, а причина крылась в плохо собранных первичных данных. Однако это далеко не единственный случай, когда Росстат, оказывался под давлением. Ведомство критиковали за аномальный рост промышленного производства и внезапный пересмотр ВВП России в сторону повышения по итогам 2018 года.

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