Росстат напал на след виновных в ошибках ведомства

Росстат проведет в июне комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Павла Малкова.

Отмечается, что именно в Тюменьстате предоставили некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), а также допустили ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в регионе.

«Посмотрим, как у них выстроен весь процесс от начала и до конца, как организована работа», — пообещал глава Росстата.

Накануне, 30 мая Малков назвал главные проблемы и вызовы, стоящие перед ведомством. По его словам, основная трудность — в недостоверности первичных данных. Вторая проблема состоит в умении правильно донести статистическую информацию широкому кругу граждан.

В последние полгода Росстат неоднократно подвергался критике за неточность данных. В частности, методику подсчета реальных доходов россиян критиковал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

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