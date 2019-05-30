Глава Росстата впервые объяснил громкие ошибки ведомства

Глава Росстата Павел Малков назвал главные проблемы и вызовы, стоящие перед ведомством. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Так, по его словам, главная трудность состоит в недостоверности первичных данных. Малков считает, что имеется много проблем именно с точки зрения корректности представления данных респондентами.

Вторая проблема состоит в умении правильно донести статистическую информацию широкому кругу граждан. По словам главы Росстата, нужно учиться разговаривать на понятном языке и с федеральными органами власти, и с экспертным сообществом, и с обычными гражданами.

Предшественник Малкова на этом посту, Александр Суринов, был освобожден от должности в конце прошлого года после девяти лет работы. Этому предшествовала ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой глава государства заявил о том, что реальные доходы населения по итогам 2018 года вырастут, однако, по данным ведомства, они падают пятый год подряд.

В последние полгода Росстат неоднократно подвергался критике за неточность данных. В частности, методику подсчета реальных доходов россиян критиковал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!