Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию

Программу реновации стоит развивать на территории всей России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам замглавы правительства, ранее курировавшего реновацию в мэрии Москвы, начать распространение программы стоит с крупных российских городов. Хуснуллин отметил, что реновация потребует больших финансовых вложений. «Но браться за программу надо, ведь жилье "стареет", и достаточно серьезными темпами, и этот вопрос надо решать», — сказал он.

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В 2017 году программа реновации устаревшего жилья была запущена в Москве. До 2021 года по ней планируют расселить около пяти тысяч домов. Изначально в список стартовых площадок программы вошли более 200 площадок, сейчас он увеличен до 242 участков и продолжает пополняться. Первые участники программы переехали в новые квартиры в феврале 2018 года.

26 ноября 2019 года глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев (с 21 января 2020 года занимает должность заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства) сообщил, что жители реновированных домов смогут сэкономить до 50 процентов от базового уровня расходов потребляемых ресурсов.

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